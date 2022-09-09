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Мэр Донецка сообщил об обстреле городской больницы

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Украинские силы обстреляли территорию больницы им. М.И. Калинина в центре Донецка, сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.

К своему сообщению мэр прикрепил видео. На нем очевидец обстрела рассказывает как минимум об одном «прилете». На кадрах видны дым и огонь, который тушат пожарные. Других подробностей мэр не привел.

По данным из открытых источников, речь идет о бывшей областной клинической больнице им. Калинина (Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, ДОКТМО) по адресу проспект Ильича, дом № 14. На территории комплекса находятся две поликлиники (консультативная и для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий и при аварии на Чернобыльской АЭС), также там расположен диагностический центр.

С начала российской спецоперации власти Донецка и подконтрольных российским войскам регионов не раз заявляли об обстрелах со стороны украинских войск. Об ударах по городу говорил и Кулемзин. Так, 23 августа он сообщил в Telegram об обстреле центральных районов города, в том числе Ворошиловского и Калининского. Тогда один из снарядов попал в многоквартирный дом, другой повредил здание администрации главы республики. В результате обстрела погиб как минимум один человек, еще несколько пострадали.

Также Кулемзин писал об обстрелах 24 августа, 14 июля и 20 июня.

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