Мэр Донецка сообщил об обстрелах трех районов города

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Украинские военные обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

В связи с этим произошел сильный пожар в микрорайоне Азотный (расположен в Куйбышевском районе, на западе Донецка), рассказал Кулемзин.

По его словам, в результате обстрела Куйбышевского района был ранен мирный житель — мужчина 1955 года рождения получил проникающее ранение грудной клетки. В том же районе города было обесточено 15 трансформаторных подстанций, 2,7 тыс. абонентов микрорайона Азотный остались без электричества, добавил мэр.

Позже Кулемзин сообщил, что в Куйбышевском районе были повреждены несколько многоквартирных домов, в одном из них, на улице Никополь-Мариупольская, из-за пожара повреждены кровля, фасад и остекление окон. «Кроме того, по предварительной информации, поврежден газопровод высокого давления в Петровском районе, на пересечении ул. Рощинская и Бойцовая», — добавил он.

13 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска «переходят все грани», используя запрещенные методы ведения войны и обстреливая спальные и центральные районы Донецка. Так, 13 июня произошел обстрел Майского рынка, в результате которого погибли три человека. В тот же день сообщалось, что под обстрел в Донецке попал роддом. 16 июня снаряд упал в районе Центрального универмага. С того дня в городе периодически прекращалось движение общественного транспорта.