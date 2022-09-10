Ликсутов подвел итоги работы МЦК за шесть лет

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С момента запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу (МЦК) по этому маршруту было совершено около 790 млн поездок, причем рост пассажиропотока по сравнению с первым годом работы составил почти 60%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Максим Ликсутов.

МЦК представляет собой кольцевую линию городской электрички, пущенную по основному ходу построенной в 1908 году МКЖД. Пассажирское движение по МЦК началось ровно шесть лет назад, 10 сентября 2016 года. По словам Ликсутова, если за первый год работы по железнодорожному кольцу было совершено 98 млн поездок, то за шестой год — уже более 157 млн. Рост пассажиропотока составил тем самым почти 60%.

«За шесть лет работы МЦК стало популярным городским транспортом. Число пассажиров растет каждый год, с момента запуска совершено около 790 млн поездок. Поэтому по поручению мэра Москвы мы продолжаем развитие МЦК, — добавил Ликсутов. — Например, с коллегами из РЖД рассматриваем возможность запуска по МЦК двухэтажных поездов, что позволит повысить пропускную способность маршрута, не снижая при этом комфорта поездок».

В среднем каждый день по МЦК сейчас совершается более 550 тыс. поездок. Максимальное число поездок по МЦК было зафиксировано 18 марта 2022 года — более 598 тыс.

Ликсутов также отметил, что МЦК — один из самых востребованных видов городского транспорта и один из самых комфортных для пассажиров, многие сервисы московского транспорта появились впервые именно на МЦК. Так, в июле в столичном Дептрансе анонсировали, что на всех станциях МЦК заработает оплата проезда с использованием биометрии. При этом остальные способы оплаты так же останутся и продолжат работать.