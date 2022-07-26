Ликсутов анонсировал ввод системы Face Pay на всех станциях МЦК

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Система Face Pay, которая более полугода функционирует в столичном метрополитене, в скором времени расширит свой масштаб. В сентябре оплату проезда по биометрическим данным начнут принимать на всех станциях Московского центрального кольца. Также в этом году Face Pay заработает для пассажиров регулярных речных маршрутов — для этого вида транспорта разработан абсолютно новый дизайн турникетов. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Оплата по биометрии в московском метро, запущенная по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, — важный этап развития нашей билетной системы и удобный для пассажиров способ оплаты проезда, который мы и дальше будем развивать», — подчеркнул Ликсутов.

По данным Дептранса, всего с начала работы сервиса в Москве было совершено уже 26 млн поездок с использованием Face Pay. На сегодняшний день в системе зарегистрировано свыше 170 тыс. пользователей. «Основной показатель для нас — уровень удовлетворенности пассажиров, — заверил Ликсутов. — Недавно мы провели опрос среди пассажиров метро, которые активно используют Face Pay: 88% высоко оценили преимущества технологии и предпочитают эту систему другим способам оплаты». Исходя из этого опроса, ключевыми преимуществами Face Pay пользователи системы называют:

удобство — не нужно носить проездной с собой (44%);

современность, то есть инновационный способ оплаты (42%);

экономия времени — не нужно стоять в очереди к кассе или автомату по продаже билетов (38%);

скорость — войти «по лицу» быстрее, чем достать и приложить билет к турникету (37%).

Заммэра отметил и минусы, над которыми московским властям предстоит поработать. Прежде всего, это малое количество турникетов, через которые можно пройти по биометрии. «На большинстве станций установлено по одному-два турникета Face Pay, на некоторых, по просьбе пользователей, мы уже увеличили их количество. Например, на «Проспекте Мира» Калужско-Рижской линии стоит шесть таких турникетов, на «Комсомольской» Кольцевой линии — пять», — рассказал Ликсутов. По его словам, сейчас уже 76 дополнительных турникетов оборудованы системой оплаты по Face Pay, в планах мэрии обновить еще как минимум 200 турникетов. «Если потребуется, будем дальше увеличивать количество таких турникетов», — заверил заммэра.