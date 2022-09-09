Минтранс допустил запрет на движение электросамокатов по переходам

Людям, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности (СИМ, к ним относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и т. д.), могут запретить пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, чтобы сделать их безопасными, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ответ Минтранса на депутатский запрос.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — говорится в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату Государственной Думы Султану Хамзаеву.

Костюк уточнил, что идет подготовка к внесению проекта данного постановления в правительство, чтобы изменить положения Правил дорожного движения (ПДД).

Хамзаев ранее обратился в ведомство с предложением установить для электросамокатов 30-метровые зоны снижения скорости вокруг нерегулируемых пешеходных переходов.

В октябре прошлого года Минтранс и МВД представили поправки в ПДД, которые бы регулировали передвижение на СИМ. В частности, поправки содержали определение СИМ; предложение ограничить максимальную скорость езды на них 25 км/ч на тротуарах и разрешить им ездить по зонам для движения пешеходам только при массе не более 35 кг; в случае движения по проезжей части скорость предлагали ограничить 60 км/ч.

Пока в ПДД так и не появилось положений, касающихся движения на СИМ. Однако в марте этого года Верховный суд вынес решение, которое позволяет относить их к транспортным средствам, а не считать пользователей пешеходами.