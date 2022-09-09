Эрдоган заявил о задержании в Турции одного из руководителей ИГ

В Турции задержали одного из руководителей «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberturk.

Кодовое имя задержанного — Абу Зейд (или мастер Зейд), предполагается, что он входил в число наиболее важных руководителей ИГ. Его задержали турецкие силы безопасности.

«Связи этого террориста в Сирии и Стамбуле давно отслеживались, и была получена разведывательная информация о том, что он въедет в Турцию нелегально. <...> террорист использовал поддельное удостоверение личности и маскировался», — сообщил Эрдоган.

Он отметил, что Абу Зейд курировал в ИГ подразделения, связанные с юстицией и образованием.

В марте этого года американские силы ликвидировали на северо-западе Сирии лидера ИГ Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши. Агентство Reuters указало, что после него группировку возглавил Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курейши.

Первого лидера ИГ уничтожили в 2019 году — это был Абу Бакр аль-Багдади. После него предполагаемым лидером считали Абдаллу Кардаша, но его в 2020-м его задержали в Ираке. Эрдоган отметил, что Абу Зейд был одним из ключевых руководителей группировки после этих двоих.