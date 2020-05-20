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В Ираке сообщили о поимке преемника Аль-Багдади на посту главы ИГ

Национальная разведка Ирака задержала предполагаемого главаря террористической организации «Исламское государство» Абдаллу Кардаша, сообщает Иракское агентство новостей (INA) (деятельность ИГ запрещена в России).

По данным разведки, Кардаш является одним из кандидатов на руководство ИГ после смерти Абу Бакра аль-Багдади.

О ликвидации аль-Багдади президент США Дональд Трамп рассказал в специальном видеообращении из Белого дома 27 октября 2019 года. «Прошлой ночью США осуществили правосудие в отношении лидера террористов номер один. Абу Бакр аль-Багдади мертв» — так начал американский президент свою речь.

По словам Трампа, американский спецназ вступил в бой с охраной лидера ИГ, а затем взял дом, где тот находился, штурмом.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: «Исламское государство», ликвидация, лидер
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