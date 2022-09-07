Полянский предупредил о сюрпризах для Запада на заседании Совбеза ООН
На заседании Совета Безопасности ООН вечером 7 сентября, где будут обсуждать тему «фильтрации» украинцев на территории России, Москве есть что сказать, заявил в Telegram первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание состоится в 22:00 по московскому времени, его запросили США и Албания, сообщил Полянский.
«Они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России. Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», — написал дипломат.
В июне на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека Светлана Ганнушкина, председатель комитета помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» (организация признана иностранным агентом), заявила о жалобах беженцев на обращение с ними при въезде в Россию, на «фильтрационных пунктах». По ее информации, люди сообщали об избиениях, незаконных задержаниях и длительных допросах на границе, но такие случаи Ганнушкина назвала единичными.
На это представитель ФСБ Михаил Шелудяев сказал, что во время таких проверок злоупотреблений нет, а если «с человеком работают» долго, то значит, так надо, чтобы «не перенести эти ужасы, которые происходят там, сюда, в Россию».
В июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти перед «депортацией» украинцев с подконтрольных территорий в Россию проводят их «фильтрацию» и задерживают лиц из-за «их потенциальной принадлежности к украинской армии, силам территориальной обороны, СМИ, правительству и группам гражданского общества».
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, написала в Telegram: «Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан». Позднее посольство России в США назвало информацию о «фильтрационных лагерях» фальшивкой и домыслами.