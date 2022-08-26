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Посольство сочло домыслами данные Госдепа о «фильтрационных лагерях»

Посольство России: данные Госдепа о «фильтрационных лагерях» в ДНР — «очередная фальшивка»

Заявления Госдепартамента о создании Россией в ДНР «фильтрационных лагерей» и разрушении армией страны социальных объектов в ЛНР — «фальшивки» и «домыслы», сообщается в Telegram посольства России в США.

«Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции. Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права», — подчеркнули в дипмиссии.

24 августа, в день, когда прошло полгода с начала спецоперации на Украине и 31 год со дня провозглашения ею независимости, Госдепартамент США опубликовал бюллетень «[Спецоперация] России против Украины: шесть месяцев постоянной лжи», в котором перечислил примеры «кремлевской дезинформации и пропаганды».

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Фото:Brendan Smialowski / Getty Images

В их числе было названо опровержение представителем МИД России Марией Захаровой июльского заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о российских «фильтрационных лагерях».

В нем Блинкен указал, что российские власти перед «депортацией» украинцев с подконтрольных территорий в Россию проводят их «фильтрацию», в результате чего задерживают лиц из-за «их потенциальной принадлежности к украинской армии, силам территориальной обороны, СМИ, правительству и группам гражданского общества».

Захарова, комментируя это заявление, написала: «Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан».

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