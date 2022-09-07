Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

Михаил Мишустин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает параметры программы промышленной ипотеки, сообщила пресс-служба правительства.

«Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет еще ниже — 3% годовых. Максимальная величина кредита составит 500 млн руб.», — говорится в сообщении.

О запуске промышленной ипотеки Мишустин сообщил в начале июня. Ее суть заключается в предоставлении льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Премьер поручил проработать вопрос создания этой программы Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов.

Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, объясняя необходимость промышленной ипотеки, указал, что создание производственных корпусов с нуля занимает два-три года, а приобретение готовых площадей сдерживают высокие ставки по кредитам.

«Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку», — сказал глава государства.

После пандемии коронавируса, по итогам 2020 года промышленное производство в России упало на 2,9%. В 2021 году оно выросло на 5,3%. Однако промышленность, как и экономика страны в целом, пострадала из-за беспрецедентных западных санкций. В июле текущего года, по данным Росстата, промышленное производство сократилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.