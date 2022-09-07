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Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает параметры программы промышленной ипотеки, сообщила пресс-служба правительства.

«Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет еще ниже — 3% годовых. Максимальная величина кредита составит 500 млн руб.», — говорится в сообщении.

О запуске промышленной ипотеки Мишустин сообщил в начале июня. Ее суть заключается в предоставлении льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Премьер поручил проработать вопрос создания этой программы Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов.

Путин предложил запустить промышленную ипотеку
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Владимир Путин (на экране)

Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, объясняя необходимость промышленной ипотеки, указал, что создание производственных корпусов с нуля занимает два-три года, а приобретение готовых площадей сдерживают высокие ставки по кредитам.

«Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку», — сказал глава государства.

После пандемии коронавируса, по итогам 2020 года промышленное производство в России упало на 2,9%. В 2021 году оно выросло на 5,3%. Однако промышленность, как и экономика страны в целом, пострадала из-за беспрецедентных западных санкций. В июле текущего года, по данным Росстата, промышленное производство сократилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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