Путин анонсировал увеличение числа маршрутов дальневосточной авиакомпании

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Количество маршрутов единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» вырастет с 390 до 530 в ближайшие три года, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы создали единую дальневосточную авиакомпанию, сегодня в ее графике уже почти 390 маршрутов. В ближайшие три года объемы перевозок единой дальневосточной авиакомпанией должны возрасти, количество маршрутов превысит 530», — сказал Путин.

По словам президента, российскую отрасль авиаперевозок ожидает «системное перевооружение». «Наши авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», — добавил Путин.

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» была создана в 2021 году по поручению Путина. В авиакомпанию вошли сама «Аврора», существующая с 2013 года, и еще пять государственных перевозчиков — «Якутия», «Полярные авиалинии», Камчатское авиационное предприятие, «Хабаровские авиалинии» и «ЧукотАВИА».

Когда она начала полеты, премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что «крайне важно», чтобы жители Дальнего Востока «могли свободно перемещаться внутри макрорегиона», без необходимости стыковок в крупных транспортных узлах.

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49% акций «Авроры» принадлежит Сахалинской области, еще по 5% — у остальных десяти субъектов Дальневосточного федерального округа, у Минвостокразвития — «золотая» акция.

Парк единой авиакомпании состоит из 135 воздушных судов — 94 самолетов и 41 вертолета (все советского или российского производства), по данным Росавиации на середину декабря 2021 года.

В этом году «Аврора» столкнулась с нехваткой самолетов для перевозки пассажиров внутри Дальневосточного федерального округа, рассказывали РБК источник в авиакомпании и два близких к ней собеседника. Проблемы с парком они объяснили международными санкциями, из-за которых западные компании прекратили поставлять в Россию запчасти и комплектующие для импортной авиатехники. Прежде всего сложности в обслуживании коснулись канадских самолетов Bombardier, говорят два собеседника РБК.