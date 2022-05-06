«Аврора» столкнулась с нехваткой самолетов для полетов на Дальнем Востоке

Авиакомпания «Аврора» столкнулась с нехваткой самолетов для полетов по Дальнему Востоку. Дефицит техники возник на фоне санкций против российской авиаотрасли. Для решения проблемы перевозчик привлекает чужие воздушные суда

Фото: AuroraAirlines / Telegram

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» столкнулась с нехваткой самолетов для перевозки пассажиров внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассказал РБК источник в самой «Авроре» и два близких к ней источника. Проблемы с парком они объясняют международными санкциями, из-за которых западные компании прекратили поставлять в Россию запчасти и комплектующие для импортной авиатехники, а также отказались от ее техобслуживания. Прежде всего сложности в обслуживании коснулись канадских самолетов Bombardier, говорят два собеседника РБК.

Авиакомпания работает над решением всех вопросов поддержания летной годности и технического обслуживания эксплуатируемых воздушных судов с учетом тех мер, которые были в последнее время предприняты правительством, сообщил РБК заместитель директора по развитию «Авроры» Валерий Крипа. «Конкретные меры мы не комментируем. Безопасность полетов была и остается важнейшим приоритетом для нашей авиакомпании», — подчеркнул он.

РБК направил запросы в пресс-службы правительства, вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В пресс-службе Минтранса сообщили РБК, что вопросы о нехватке самолетов в «Авроре» находятся в компетенции Минпромторга и Росавиации. РБК обратился за комментариями к представителям этих ведомств.

Зачем создали единую дальневосточную авиакомпанию Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» создана в 2021 году по решению президента Владимира Путина. Когда она начала полеты, премьер Михаил Мишустин отмечал, что «крайне важно», чтобы жители Дальнего Востока «могли свободно перемещаться внутри макрорегиона», без необходимости стыковок в крупных транспортных узлах. В единую авиакомпанию вошли сама «Аврора», существующая с 2013 года, и еще пять государственных перевозчиков — «Якутия», «Полярные авиалинии», Камчатское авиационное предприятие, «Хабаровские авиалинии» и «ЧукотАВИА». На льготные пассажирские авиаперевозки по 20 маршрутам внутри ДФО в 2021 году из федерального бюджета было выделено 1,23 млрд руб. Этими рейсами в прошлом году воспользовались 62,1 тыс. человек, отмечал руководитель Росавиации Александр Нерадько. По словам представителя Минтранса, объем субсидирования «Авроры» в 2022 году вырос в пять раз и составил 5,9 млрд руб. В этом году авиакомпания летает по 36 маршрутам.

По данным Росавиации на середину февраля, общий парк единого дальневосточного перевозчика состоял из 90 самолетов, 50 из которых — импортные, среди них — машины производства Airbus, Boeing, Aircraft Industries и др. Среди прочих для выполнения региональных рейсов «Аврора» использовала 13 канадских турбовинтовых самолетов Bombardier.

По словам источников РБК, «Аврора», как и другие перевозчики, испытывает сложности с техподдержкой как российских (Ан-24/26, L-410, Superjet), так и импортных бортов. Но основные проблемы — с Bombradier, поскольку они эксплуатируются только единой дальневосточной авиакомпанией. В аэропорту Якутска в нелетном состоянии, в ожидании запчастей или техобслуживания, находятся три самолета, утверждает один из собеседников РБК. Есть сложности с эксплуатацией и других бортов Bombradier, отмечают два источника, близких к «Авроре».

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Как авиакомпания борется с дефицитом самолетов

Для работы «в условиях нехватки воздушного флота» глава «Авроры» Константин Сухоребрик еще в конце марта попросил топ-менеджеров единой дальневосточной авиакомпании «консолидировать все усилия для осуществления межрегиональных перевозок», утверждает один из источников. По его словам, для экономии ресурсов принято решение по возможности прекратить конкурировать с другими авиакомпаниями на одних и тех же маршрутах и заключать с перевозчиками код-шеринговые договоры, то есть продавать билеты на один рейс. В сложившихся обстоятельствах авиакомпания стремится максимально эффективно использовать имеющийся летный ресурс и продолжает выполнять все запланированные рейсы, включая и программу субсидируемых межрегиональных маршрутов в ДФО, говорит Крипа. «Мы гибко подходим к формированию расписания и частоты выполнения рейсов для наиболее эффективного использования провозной мощности и выполнения программы субсидируемых авиаперевозок», — добавил он.

В мае «Аврора» заключила код-шеринговое соглашение с иркутской авиакомпанией «Ангара». С 7 мая этот перевозчик на самолетах Ан-24 начнет летать по четырем субсидируемым направлениям — из Хабаровска в Читу, Оху, Ноглики, Шахтерск. Также на самолетах перевозчика «Сибирская легкая авиация» летом 2022 года будут выполняться полеты из Хабаровска в Благовещенск, Зею и Тынду, сообщила пресс-служба «Авроры» 6 мая. Ранее на шести из семи этих маршрутов «Аврора» планировала использовать самолеты Bombardier. «Ангара» и «Сибирская легкая авиация» не входят в единую дальневосточную авиакомпанию. Но еще в прошлом году часть рейсов выполняли «авиакомпании-партнеры на основе код-шеринговых соглашений с учетом целого ряда факторов, и прежде всего максимальной эффективности использования флота», парирует Крипа.

«Аврора» в основном эксплуатирует самолеты импортного производства, поэтому ей необходимо экономить ресурс этих воздушных судов, сказал РБК директор «Ангары» Сергей Саламатов. По его словам, менеджмент единой дальневосточной авиакомпании, посчитав, что сейчас ей не хватит собственных ресурсов для перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам внутри ДФО, принял решение подписать соглашение с «Ангарой».

Несмотря на предложения Сухоребрика о неконкуренции в условиях дефицита самолетов, S7 Airlines с июня запускает новые рейсы из Хабаровска в Южно-Сахалинск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Якутск. По словам пресс-секретаря S7 Group Тамары Никифоровой, в компании не знают об инициативе главы «Авроры». «Мы не видим современного работающего механизма по реализации подобной инициативы», — отметила Никифорова. Решение S7 выйти на дальневосточный рынок Никифорова называет «самостоятельным», поясняя, что оно связано с повышенным спросом на перелеты на Дальнем Востоке, в том числе из Хабаровска.

Когда «Аврора» получит новые самолеты

На старте запуска единого дальневосточного перевозчика Трутнев анонсировал, что для «Авроры» будут закуплены 45 самолетов российского производства (Superjet, Ил-114, L-410 и «Байкал»). В начале апреля чиновник поручил Минпромторгу совместно с Минтрансом в приоритетном порядке обеспечить «Аврору» самолетами российского производства. «Нужно проработать вопрос со своевременным обновлением воздушных судов с разных сторон. Это как закупка новых самолетов, так и предложение по использованию вертолетов. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами», — подчеркнул Трутнев.

Первыми новыми российскими самолетами для «Авроры» должны были стать Superjet. Глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих обещал, что авиакомпания получит первую такую машину в 2021 году, но этого не произошло. В начале февраля Сухоребрик говорил РБК, что первые поставки Superjet запланированы на конец 2022 года. Теперь, по словам источника РБК в единой дальневосточной авиакомпании, «Аврора» будет получать Superjet в так называемой импортозамещенной версии. Но она появится только в 2023 году, обещают в Минпромторге.

По словам представителя ГТЛК, контракты на поставку российских самолетов (включая Superjet) в единую дальневосточную авиакомпанию планируется заключить в середине лета 2022 года. «Сейчас согласовывается итоговая компоновка каждого отдельного типа воздушного судна. Сроки поставки авиатехники будут напрямую зависеть от выбранных комплектаций [самолетов]», — добавили в пресс-службе компании. «После согласования всех деталей и подписания всех необходимых документов мы сможем сказать о планируемых сроках поставки воздушных судов», — обещает Крипа.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации не прокомментировали ситуацию с поставками новых самолетов для Дальнего Востока. «Мы активно работаем со всеми эксплуатантами, выполняем действующие обязательства, реализуем планы поставок с учетом текущей ситуации на рынке», — отметили там.