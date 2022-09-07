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Краснодарский губернатор сообщил о гибели 12 казаков на Украине

Фото: Вениамин Кондратьев/ Telegram
Фото: Вениамин Кондратьев/ Telegram

В военных действиях на Украине погибли 12 казаков и добровольцев из Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом он сообщил в Telegram.

Глава региона передал медали «За отвагу» и Ордена Мужества их родственникам. «Мы скорбим о каждом павшем воине, разделяем боль близких и родных. Наш долг увековечить память о погибших, поддержать их семьи», — написал Кондратьев.

Госнаграды также получили 34 казака и добровольца, которые участвовали в военных действиях. «Это те ребята, которые по зову сердца встали на защиту мирных жителей Донбасса, проявили смелость, решительность и героизм при выполнении воинского долга», — сказал губернатор. 

Как говорил глава региона, в военных действиях от Краснодарского края участвуют более 1 тыс. казаков-добровольцев из всех отделов Кубанского войска. 

1 марта Кондратьев сообщал о гибели уроженца края, капитана Александра Лысенко, который командовал разведротой. 10 июня он рассказал о гибели старшего лейтенанта, танкиста Максима Михайлова и заместителя командира спецроты, старшины Бориса Журавлева. Их посмертно наградили званием Герой России и медали "Золотая Звезда".

Военные ЗВО получили госнаграды за военные действия на Украине
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Фото:mil / VK

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Заявленной целью была «денацификация» и «демилитаризация» страны, а также защита населения Донбасса от геноцида. Киев не раз отвергал обвинения в геноциде, поддержке нацизма, планах по наступлению на Донбасс. После начала военных действий украинские власти ввели режим военного положения.

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Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Однако Кремль настоял на достижении целей операции и спустя 195 дней военные действия так и не закончились.

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Краснодарский край Вениамин Кондратьев госнаграды Военная операция на Украине
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