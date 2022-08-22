Военные ЗВО получили госнаграды за военные действия на Украине

Военнослужащие Западного военного округа получили государственные награды за участие в военных действиях на Украине, сообщило Министерство обороны в Telegram. Число награжденных в сообщении не приводится, на видео, которое также опубликовало ведомство, видно как минимум 16 медалей.

Им вручили ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, в том числе с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест, медали «За отвагу».

Западный военный округ был образован на базе Московского и Ленинградского округов, позже в него вошли Северный и Балтийский флоты и первое командование военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Войска и силы ЗВО дислоцируются в границах Северо-Западного, Центрального и части Приволжского административных округов.

14 августа офицеры, сержанты и солдаты ЗВО получили ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За боевые отличия» и «Жукова», а также ведомственные знаки.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал поддержку нацизма в стране и отвергал планы по наступлению на Донбасс и Россию.

После начала боевых действий Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.