Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
«Коммерсантъ» узнал о новом операторе магазинов бренда Crocs Бизнес, 07:52
Ростуризм сообщил о планах строительства курорта-аналога Сочи в Дагестане Бизнес, 07:38
Военные ЗВО получили госнаграды за военные действия на Украине Политика, 07:32
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
Вучич напомнил о зиме без российской нефти Политика, 07:02
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:30
Синоптик предсказал длительный бархатный сезон в России Общество, 06:14
«Россия» заменила на рейсах Coca-Cola и Sprite на «Байкал» и «Тархун» Бизнес, 06:13
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Би-би-си объяснила пропажу популярных сериалов из «Кинопоиска» Технологии и медиа, 06:00
Гидрометцентр сообщил о чрезвычайной пожароопасности в Москве и области Общество, 05:20
Власти ДНР сообщили о доставке 1 млн учебников из России Политика, 04:52
«Коммерсантъ» узнал о поиске Bosch покупателя на часть российских активов Бизнес, 04:46
Политики из немецкой ХДС призвали запретить выдачу шенгенов россиянам Политика, 04:20
В Британии предложили способ стимулировать граждан экономить энергию Политика, 03:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные ЗВО получили госнаграды за военные действия на Украине

Военнослужащие Западного военного округа получили государственные награды за участие в военных действиях на Украине, сообщило Министерство обороны в Telegram. Число награжденных в сообщении не приводится, на видео, которое также опубликовало ведомство, видно как минимум 16 медалей.

Им вручили ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, в том числе с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест, медали «За отвагу».

Участники операции на Украине получили госнаграды в госпиталях Минобороны
Политика
Фото:mod_russia / Telegram

Западный военный округ был образован на базе Московского и Ленинградского округов, позже в него вошли Северный и Балтийский флоты и первое командование военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Войска и силы ЗВО дислоцируются в границах Северо-Западного, Центрального и части Приволжского административных округов.

14 августа офицеры, сержанты и солдаты ЗВО получили ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За боевые отличия» и «Жукова», а также ведомственные знаки. 

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал поддержку нацизма в стране и отвергал планы по наступлению на Донбасс и Россию.

После начала боевых действий Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Пять упражнений для красивой осанки
Инструкции
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Фото: Peter Kramer / Getty Images Теннис, пиклбол и футбол с молодежью: как Джордж Клуни поддерживает форму
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Фото: Matthew Lloyd / Getty Images Насколько сильно санкции ударили по рынку товаров 18+
Статьи
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею
Саммари
Теги
госнаграды Минобороны Украина
Материалы по теме
Участники операции на Украине получили госнаграды в госпиталях Минобороны
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Шойгу раскрыл, сколько раз применялась ракета «Кинжал» на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter