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Постпред в ООН счел невозможными переговоры по ЗАЭС с Украиной

С Украиной невозможно вести переговоры по ситуации на Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель России в Совете безопасности ООН, трансляция заседания шла на YouTube,

«Я не уверен, что с украинцами можно вести переговоры об этом, как и о многих других вопросах. Они не хотят ни о чем вести переговоры. Они говорят только, что им нужно вернуть станцию и все будет хорошо. У нас есть серьезные сомнения на этот счет с учетом того, как они действуют в отношении станции сейчас — обстреливают свой собственный ядерный объект», — сказал он.

Постпред снова обвинил ВСУ в обстрелах АЭС и диверсиях. Он счел, что их действия создают единственную угрозу для атомной станции.

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Во время военных действий на Украине Россия взяла под контроль часть Запорожской области, в том числе и территорию, где находится крупнейшая в Европе атомная станция. Обе стороны конфликта не раз сообщали об обстрелах, которые участились в июле-августе, и обвиняли в этом друг друга.

Представители 40 стран призвали российские власти передать все атомные объекты под контроль Украины. По результатам визита на ЗАЭС, Международное агентство по атомной энергетике обнаружило повреждения физической оболочки станции, а также отметили присутствие российских военнослужащих, военных автомобилей и техники.

Небензя заявил, что военные России охраняют физическую безопасность АЭС, размещают грузовые автомобили, но не превращают ее территорию в военную базу.

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Василий Небензя Россия Украина Запорожская АЭС переговоры
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