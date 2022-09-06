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США уведомили Россию об испытании баллистической ракеты Minuteman

Фото: Staff Sgt. J.T. Armstrong / U.S. Air Force / AP
Фото: Staff Sgt. J.T. Armstrong / U.S. Air Force / AP

США 7 сентября проведут второй за последний месяц испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, говорится в Twitter американского Минобороны.

«Глобальное ударное командование ВВС США ранним утром 7 сентября проведет испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боевым зарядом, с базы Ванденберг Космических сил в штате Калифорния», — сказал он.

Minuteman III — твердотопливная МБР, стоит на вооружении армии США с 1970 года. Предназначена для уничтожения наземных целей, запускается из специальной шахты, которая связана с подземным центром управления через систему бронекабелей.

Он назвал испытание рутинным и давно запланированным, а также отметил, что Вашингтон, согласно международным обязательствам, заранее уведомил о планирующемся пуске российское правительство.

Испытание проводится с целью проверки готовности ядерных сил США, эффективности и безопасности ядерного сдерживания.

В США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
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Предыдущий испытательный пуск Minuteman III состоялся 16 августа с той же базы в Калифорнии. Головной блок ракеты преодолел более 6,7 тыс. км до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.

Августовский пуск должен был состояться в начале месяца, но его несколько раз откладывали из-за роста напряженности с КНР на фоне приезда на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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