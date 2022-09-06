Глава Ростуризма предложила увеличить кешбэк за туры на Дальний Восток

Фото: Елена Верещака / ТАСС

Максимальный кешбэк для путешествий на Дальний Восток может быть увеличен до 40% от стоимости бронирования, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы предварительно проанализировали: при принятии решения о том, чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока, в рамках туристического кешбэка нам, видимо, нужно будет все же не до 40 тыс. руб. увеличивать предельный кешбэк, а до 40%. Это нам позволит увеличить средний возврат, который сегодня не вырос», — сказала Догузова (цитата по ТАСС).

В середине августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной суммы кешбэка при бронировании отелей на Дальнем Востоке на 20%, то есть до 40 тыс. руб. Раньше этот порог был ограничен 20 тыс. руб.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса. Согласно условиям, путешественник должен купить путевку у оператора, участвующего в программе, произвести оплату в обозначенный период и только по карте «Мир», предварительно зарегистрировавшись в программе лояльности на сайте privetmir.ru. После этого ему вернут часть потраченных денег — 20% от стоимости поездки — на банковский счет.

Программа туристического кешбэка проходит в несколько этапов в течение года. Осенний этап продажи туристических пакетов с кешбэком начался 25 августа и продлится до 10 сентября, отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.