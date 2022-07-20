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Минэнерго предложило заставить должников платить за умные электросчетчики

В случае неоднократного получения уведомлений о долге за свет Минэнерго предлагает устанавливать счетчики с функцией дистанционного ограничения подачи ресурса за счет должника. Аппараты вместе с установкой стоят от 14 до 38 тыс.
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Должников по счетам за электроэнергию следует обязать оплачивать установку у себя умных счетчиков, которые имеют функцию дистанционного ограничения электроснабжения, говорится в предложенных Минэнерго поправках в законодательство. Проект постановления опубликовал Telegram-канал «СоветБезРынка», его подлинность подтвердили источники «Коммерсанта».

Такую норму министерство предлагает ввести в отношении потребителей, которые в течение года неоднократно получали уведомления об ограничении электроснабжения из-за неоплаченных задолженностей, они будут обязаны компенсировать стоимость устройства и его установку.

Аппарат установят в течение полугода, если должника выявят до конца 2023 года, и за три месяца, если он получит уведомление после 1 января 2024 года, говорится в документе. Потребитель будет обязан предоставить доступ в помещения для установки устройства, после чего гарантирующий поставщик (ГП) и управляющая компания получат возможность удаленно ограничить электроснабжение должника, если платежи по счетам не продолжатся. В случае отказа от установки счетчика должнику грозит штраф.

В «Россетях» (оператор электрических сетей в России) сообщили изданию, что с начала года умные счетчики с функцией удаленного отключения устанавливаются за счет энергокомпаний вместо вышедших из строя или в случае истечения срока эксплуатации. Инициатива Минэнерго позволит вне очереди установить такие аппараты у должников за их счет. В операторе сетей увидели в этом возможность повысить «платежную дисциплину» и соблюсти баланс интересов добросовестных пользователей и энергокомпаний.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Стоимость счетчика с функцией удаленного ограничения электроэнергии находится в диапазоне 14–38 тыс. руб. с учетом монтажа и наладки, рассказали ранее газете в ассоциации производителей счетчиков «Инсист энерго». Энергосбытовые компании в апреле просили Минэнерго отказаться от обязательного требования по наличию в счетчике этой функции, поскольку она «наиболее подвержена риску внешнего воздействия», что чревато «массовыми отключениями» и повышает стоимость устройства, писал «Коммерсантъ».

Новые правила в ассоциации назвали «не столько карательной мерой» для потребителей, но прежде всего способом упрощения принятия мер против злостных неплательщиков. «Действительно, в некоторых случаях (если потребитель не сможет своевременно заплатить) расходы становятся дебиторской задолженностью ГП и сетей, поэтому и были предусмотрены такие критерии, как неоднократность уведомлений об ограничении электроснабжения в течение одного года», — говорилось в сообщении.

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Фото:Issei Kato / Reuters

По итогам первого квартала 2022 года суммарная задолженность на розничном рынке достигла 335 млрд руб., однако только 75,3 млрд руб. из неоплаченных счетов пришлись на население. Только в Москве общий долг за потребленную электроэнергию со стороны управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК столицы равен 1,1 млрд руб., отмечали в «Мосэнергосбыте».

По данным «Коммерсанта», долги конечных потребителей за электроэнергию растут — средний уровень расчетов за январь—апрель снизился до 98% (против 98,7% годом ранее).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минэнерго счетчики электроэнергия должники ЖКХ
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