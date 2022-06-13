Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Подоляк назвал необходимое число вооружений для паритета с Россией Политика, 14:39
В Крыму погибли дети, которых унесло в открытое море на надувном матрасе Общество, 14:36
Как мотивировать эффективных сотрудников работать еще лучше Pro, 14:33
Первая ракетка России победила украинку на старте турнира в Берлине Спорт, 14:29
Правительство Грузии станет совладельцем «Боржоми» Бизнес, 14:24
Правило пяти замен в футболе утвердили на постоянной основе Спорт, 14:21
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 14:19
Курс биткоина обвалился на 13% и обновил минимум с декабря 2020 года Крипто, 14:14
Семак анонсировал продление аренды «Зенитом» игрока сборной Казахстана Спорт, 14:05
Агент рассказал о причинах ухода Ваноли из «Спартака» Спорт, 14:04
Роман Ротенберг пообещал не играть в КХЛ Спорт, 14:01
Лукашенко заявил о необходимости расширить функции КГБ Политика, 13:58
Чемпион мира по дзюдо пообещал отказаться от всех титулов из-за россиян Спорт, 13:36
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 13:33
Общество ,  
0 

В Крыму погибли дети, которых унесло в открытое море на надувном матрасе

Фото: proc_crimea / Telegram
Фото: proc_crimea / Telegram

В Крыму пятилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика унесло в открытое море на надувном матрасе. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

Инцидент произошел 12 июня в Сакском районе полуострова. «В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения», — говорится в сообщении.

В Ленобласти во время крещенских купаний в проруби утонула женщина
Общество

Следственный комитет по региону сообщил, что дети погибли, и возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на четыре года.

Теги
Крым прокуратура СК Дети уголовное дело
Материалы по теме
В Ленобласти во время крещенских купаний в проруби утонула женщина
Общество
Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке
Политика
В Турции в море утонул россиянин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter