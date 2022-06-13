В Крыму погибли дети, которых унесло в открытое море на надувном матрасе

Фото: proc_crimea / Telegram

В Крыму пятилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика унесло в открытое море на надувном матрасе. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

Инцидент произошел 12 июня в Сакском районе полуострова. «В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения», — говорится в сообщении.

Следственный комитет по региону сообщил, что дети погибли, и возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на четыре года.