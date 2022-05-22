СК завел уголовное дело из-за утонувшего мальчика в подмосковном Королеве

Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковном городе Королеве в бассейне одного из фитнес-клубов утонул четырехлетний мальчик, Следственный комитет завел уголовное дело по этому поводу, сообщило управление ведомства по региону.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть ребенка (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК), по ней грозит до шести лет лишения свободы.

По информации следствия, 21 мая мальчик отдыхал у бассейна в фитнес-клубе вместе с родственниками. Когда за ним перестал наблюдать персонал, ребенок спрыгнул в бассейн с обходной дорожки и «погрузился на дно». Через некоторое время мальчика достали из бассейна и попытались оказать ему медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.

Сейчас следователи проверяют документы клуба и изучают записи с камер видеонаблюдения, а также допрашивают родственников ребенка и очевидцев. Проверку также начала региональная прокуратура.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидца, 21 мая в клубе проводили День открытых дверей. По его данным, из бассейна мальчика вытащил посетитель, а не спасатель, при этом находившийся у бассейна инструктор отказался нести ответственность за произошедшее, сославшись на развешанные предупреждения.