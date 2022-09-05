В Петербурге начали проверку из-за «косоглазой» скульптуры в Летнем саду

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку после повреждения мраморного бюста Петронии Примы в Летнем саду — неизвестные пририсовали ей глаза, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе организованной проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства об охранной деятельности и об объектах культурного наследия», — говорится в сообщении.

В конце августа суд в Екатеринбурге приговорил 63-летнего бывшего охранника Ельцин-центра Александра Васильева, который пририсовал глаза персонажам картины Анны Лепорской «Три фигуры», к 180 часам исправительных работ, а также назначил ему принудительное амбулаторное наблюдение у психиатра.

Васильев оправдывался, что счел полотно детским рисунком, а пририсовать глаза фигурам его попросили подростки. При этом руководитель арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских сказал, что на видеозаписях из галереи рядом с мужчиной никаких подростков не видно.

Реставрацию оценили в 250 тыс. руб., картина была застрахована. Виновника вычислили благодаря камерам видеонаблюдения и обвинили в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Васильев извинился перед Третьяковкой (которой принадлежит полотно), сообщил его адвокат. Защита просила прекратить уголовное дело против него и назначить штраф.