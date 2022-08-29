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Нарисовавшего глаза картине охранника отправили на исправительные работы

Испортившего картину экс-охранника Ельцин-центра приговорили к исправительным работам
Бывший охранник Ельцин-центра, обвиненный в вандализме за то, что пририсовал глаза к картине художницы Анны Лепорской, получил 180 часов обязательных работ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему охраннику Ельцин-центра Александру Васильеву, который пририсовал глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры», 180 часов обязательных работ. Об этом сообщает со ссылкой на корреспондента в зале суда местный портал Ura.ru.

Также суд назначил охраннику принудительное амбулаторное наблюдение у психиатра.

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Васильев и его адвокат в суд не явились. «Я нахожусь на даче. Сижу, «балдею». Мне сказали, что можно не приходить, я и не пришел. Решил, что и дома не хочу находиться, а на даче где-то что-то полью, где-то что-то починю. Руки заняты, и я отвлекаюсь от всего этого», — сказал бывший охранник изданию E1.RU.

Защитник Васильева Алексей Бушмаков сообщил E1.RU, что находится в командировке в другом городе. Он заявил «РИА Новости», что планирует обжаловать приговор.

РБК направил запрос в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

Пририсовавший глаза к картине ученицы Малевича охранник объяснил поступок
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Александр Васильев

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Картина ученицы Казимира Малевича художницы Анны Лепорской принадлежит Третьяковской галерее, однако зимой 2021–2022 года в составе выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» находилась в Ельцин-центре.

63-летний Александр Васильев, который тогда работал охранником центра, пририсовал к лицам изображенных на картине фигур глаза. Повреждение картины заметили две посетительницы выставки, которые сообщили об этом сотруднику арт-галереи. Стоимость реставрации оценили в 250 тыс. руб., картина была застрахована.

Виновника вычислили благодаря камерам видеонаблюдения и обвинили в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до трех месяцев.

Нарисовавший на картине глаза экс-охранник извинился перед Третьяковкой
Общество
Фото:The Art Newspaper Russia

Васильев служил в Афганистане и Чечне. В 1995 году он получил контузию, которая сказалась на эмоциональном и психическом здоровье, говорил он сам в интервью E1.ru. После увольнения из армии он много лет работал в разных охранных предприятиях, в том числе в том, которое обслуживало Ельцин-центр.

Васильев говорил, что считал ценную картину детским рисунком, а пририсовать глаза фигурам его попросили подростки. Руководитель арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских говорил, что на видеозаписях из галереи рядом с мужчиной никаких подростков не видно.

Васильев извинился за свой поступок перед Третьяковкой, говорил его адвокат. Защита просила прекратить уголовное дело против него и назначить штраф.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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Анастасия Серова
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