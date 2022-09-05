Путин приехал на Камчатку перед визитом в Приморье и на ВЭФ

Вид на город Петропавловск-Камчатский (Фото: Елена Верещака / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин начал поездку на Дальний Восток, он прибыл в Камчатский край, сообщается в Telegram-канале Кремля.

У президента запланирована встреча с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Петропавловске-Камчатском, посещение соколиного центра «Камчатка», встреча с губернатором края Владимиром Солодовым и онлайн-совещание по вопросам долгосрочного социально-экономического развития столицы региона, сообщал Кремль. При этом по местному времени сообщение о приезде Путина на Камчатку появилось после 20:00.

На 6–7 сентября, указывали в Кремле, у Путина запланирован визит в Приморский край и на Восточный экономический форум (ВЭФ). Президент намерен ознакомиться с ходом военных учений «Восток-2022», провести расширенное заседание президиума Государственного совета по развитию отечественного туризма, встретиться с главой Приморья Олегом Кожемяко.

На ВЭФ Путин должен посетить «интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока» и пообщаться с модераторами форума. 7 сентября в графике главы государства — речь на пленарном заседании, тема которого — «На пути к многополярному миру». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что в выступлении речь пойдет о развитии Дальнего Востока и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.