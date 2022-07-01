Бочкарев сообщил о повышенном интересе инвесторов к Новой Москве

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Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) являются наиболее динамично развивающимися и инвестиционно привлекательными территориями столицы, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новые округа по праву считаются драйверами экономического развития всей столицы. Территории, обеспеченные инженерными сетями и транспортной инфраструктурой, стабильно вызывают интерес у частного бизнеса. В целом, сегодня инвесторы в два раза охотнее вкладывают средства в проекты Новой Москвы, нежели в старые округа», — заявил заммэра.

По словам руководителя градостроительного комплекса, за десять лет в развитие Новой Москвы вложено 2,4 трлн руб. из внебюджетных источников и 600 млн руб. — из бюджета города. Т.е. на каждый вложенный городом рубль приходится 6 руб. частных инвестиций, отметил он.

«По предварительным прогнозам, к 2035 году объем инвестиций в ТиНАО вырастет до 7 трлн руб. При этом только 20% составят средства бюджета города, а еще 80% — средства инвесторов», — поделился ожиданиями Бочкарев.

В июле 2012 года территория Москвы увеличилась в 2,5 раза. Земли на юго-западе Подмосковья присоединили к столице: образовались Троицкий и Новомосковский административные округа, в составе которых 21 муниципальное образование. С тех пор на новых территориях построили более 20 млн кв. м жилья, более 330 км дорог, восемь станций метро и более 100 социальных объектов, уточнил Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые территории стали «мощнейшим фактором привлечения инвестиций», без которых экономике столице «было бы гораздо сложнее справиться с кризисами последних лет». «При этом мы не только не сократили, но смогли кратно увеличить объемы ресурсов, которые город вкладывает в развитие инфраструктуры и повышение качества жизни на территории исторической Москвы», — отметил Собянин.