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Гендиректор «Почты России» заявил о планах по расширению авиапарка

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

«Почта России» при появлении отечественных грузовых транспортных самолетов могла бы закупать их для авиадоставки, но пока рано говорить о таких перспективах, заявил в эфире телеканала РБК генеральный директор компании Максим Акимов.

«Мы активно летаем за рубеж, наши самолеты выполняют в усиленном режиме рейсы, потому что авиадоставка очень востребована, грузопоток увеличился на этом авиационном плече. Что касается дальнейшей перспективы, все, конечно, немного усложнилось, поэтому сейчас рано говорить о каких-то планах: появится российский грузовой транспортный самолет — мы будем рады его покупать <…> Пока мы не контрактуем [приобретение самолетов] <…>, там особо нечего контрактовать», — рассказал он.

По словам Акимова, существует необходимость в новых воздушных судах, поскольку используемые сейчас самолеты — «малосерийные». С их обслуживанием есть некоторые сложности, например, «были довольно существенные издержки по ремонту двигателей». Когда самолетов будет много, удельная стоимость будет низкой, отметил глава «Почты России».

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В 2016 году «Почта России» закупила первые два собственных самолета — среднемагистральные узкофюзеляжные Ту204С. В следующем году ее тогдашний руководитель Дмитрий Страшнов отмечал, что компания не намерена останавливаться на двух судах и будет работать на тем, чтобы «создать необходимый и достаточный авиационный парк, чтобы создать собственную авиационную компанию».

Акимов в интервью РБК в 2020 году также рассказывал о планах расширить авианаправление. Тогда, по его словам, компания планировала в ближайшее время закупить еще семь самолетов.

Теги
«Почта России» Максим Акимов ВЭФ авиапарк
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