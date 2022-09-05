Самолет с девятью пассажирами упал в Тихий океан в США

Гидросамолет упал в заливе Мутини к западу от острова Уидбе в американском штате Вашингтон, сообщило северо-западное подразделение береговой охраны США в Twitter.

По данным ведомства, самолет летел из города Фрайдей-Харбора в международный аэропорт Сиэтла. На борту находились восемь взрослых людей и один ребенок.

«Обнаружен один погибший, восемь человек числятся пропавшими без вести», — сообщила береговая охрана.

Сервис отслеживания полетов Flightradar уточнил в Twitter, что крушение потерпел 55-летний самолет Havilland Canada DHC-3 с регистрационным номером N275TH. Последний раз он выходил на связь в 1:08 мск.

Самолет затонул, в заливе нет никаких признаков его жизнеспособности, сообщил репортер Fox13 Мэтью Смитт со ссылкой на очевидцев, которые видели всплеск в воде и слышали грохот. По его словам, принадлежность самолета подтвердила компания Northwest Seaplanes. Поисково-спасательную операцию в заливе проводят более восьми кораблей.

Вечером 4 сентября в Балтийском море, около побережья Латвии, разбился частный самолет Cessna 551. Он был зарегистрировал в Австрии и летел из города Херес на юге Испании, но не указал конечный пункт назначения. По данным Bild, самолет направлялся в Кельн.



По данным сервиса Flightradar, воздушное судно дважды развернулось, в Париже и Кельне, а затем пролетело над Балтийским морем мимо шведского острова Готланд. После этого самолет начал терять скорость, высоту и пропал с радаров. Как отмечал Bild, у судна возникли проблемы с давлением в салоне, после чего связь с ним оборвалась. По разным данным, на борту были четыре-шесть человек.