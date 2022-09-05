Костин назвал расчеты в юанях и тенге задачей номер один для банков
Российскому банковскому сектору необходимо уходить от доллара и евро, задачей номер один являются расчеты в рублях, юанях, тенге и других валютах, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Ведомостям».
«Здесь нужно понять, что если мы сегодня осознанно двинулись в сторону многополярного мира, то он предусматривает и многополярность расчетов. Невозможно жить только с долларом и евро, зависеть от них и пытаться строить многополярный мир. В своей политической составляющей валюты западных стран сегодня едины и направлены против нас — как санкционных, так и несанкционных организаций», — пояснил Костин.
По его мнению, «санкционное кольцо» вокруг российских банков будет продолжать сжиматься, поэтому необходимо научиться работать в санкционном режиме.
Президент ВТБ отметил, что американские банки отключают неподсанкционные российские финансовые организации от корреспондентских счетов, «что фактически равносильно санкциям». «Нашим коллегам из дружественных стран угрожают, и они опасаются вторичных санкций. Поэтому нам нужно уходить от доллара и евро. Считаю, это жизненно важно. Задача номер один для банковского сектора — уметь рассчитываться в юане, тенге, рубле, других валютах», — подчеркнул Костин.
Специалисты НИУ ВШЭ в июньском обзоре глобальной экономики заявляли, что роль американского доллара в среднесрочной перспективе будет снижаться из-за ускорения процессов дедолларизации в мире. Они сочли, что заморозка резервов российского ЦБ создала «значимый прецедент утраты доверия стран мира (в особенности развивающихся) к доллару США». Эксперты указывали на то, что, например, Израиль, Китай, Турция, Чили увеличили долю резервов в альтернативных валютах.
Однако опрошенные РБК эксперты тогда посчитали, что утрата долларом доминирующего положения возможна, но это будет происходить в течение многих лет и при соблюдении ряда условий. При этом заменить доллар сможет только юань, утверждали они.
Президент Владимир Путин в июне обращал внимание на то, что доллар и евро теряют в весе: «У многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов».