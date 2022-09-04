В Сирии разбился военный вертолет

Вертолет Вооруженных сил Сирии упал в окрестностях города Хама на западе Сирии, его экипаж погиб, сообщило Минобороны страны.

«Военный вертолет разбился сегодня утром к северо-востоку от Хамы во время тренировочного вылета. [Крушение произошло] в результате технической неисправности и привело к гибели экипажа вертолета», — сказано в сообщении.

Модель вертолета и точное число погибших власти не называют.

Сирия использует авиацию в основном российского и советского производства. Конкретной информации о моделях сирийское Минобороны не предоставляет и ограничивается лишь классами.

Ранее в Сирии падали вертолеты российских сил. Это вертолет Ми-24, который потерпел крушение в декабре 2018 года, тогда погибли оба пилота, но бортмеханик выжил. В российском Минобороны рассказывали, что вертолет не обстреливали, а причиной жесткой посадки стала техническая неисправность. Борт также летел в сторону Хамы.