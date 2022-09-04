В Сирии разбился военный вертолет

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Представители бригады НАТО прибудут в Литву перед дислокацией в стране Политика, 12:32
Лидер оппозиции ФРГ предупредил о блэкаутах в стране этой зимой Политика, 12:22
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 12:12
Темные ретриты: зачем люди неделями живут без света Pro, 12:06
Италия сообщила о двукратном росте затрат на импорт энергоносителей Политика, 11:59
В России за сутки выявили 48 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Общество, 11:40
Рынок объемом $65 млрд: как инвестору заработать на 5G Pro, 11:31
«Классика и качество всегда выигрывают»: Алена Долецкая о трендах в моде РБК и Charuel, 11:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кварацхелия установил рекорд «Наполи» Спорт, 11:23
В Сирии разбился военный вертолет Общество, 11:20
Власти Херсона сообщили об обстреле со стороны Украины и работе ПВО Политика, 11:01
МЧС зафиксировало рекордное число туристов в летних походах Бизнес, 11:00
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 10:46
Шесть правил делового этикета, которым важно научить детей Pro, 10:40
Общество ,  
0 

В Сирии разбился военный вертолет

Вертолет Вооруженных сил Сирии упал в окрестностях города Хама на западе Сирии, его экипаж погиб, сообщило Минобороны страны.

«Военный вертолет разбился сегодня утром к северо-востоку от Хамы во время тренировочного вылета. [Крушение произошло] в результате технической неисправности и привело к гибели экипажа вертолета», — сказано в сообщении.

Модель вертолета и точное число погибших власти не называют.

Минобороны заявило об атаке на пост армии Сирии и гибели ее военного
Политика

Сирия использует авиацию в основном российского и советского производства. Конкретной информации о моделях сирийское Минобороны не предоставляет и ограничивается лишь классами.

Ранее в Сирии падали вертолеты российских сил. Это вертолет Ми-24, который потерпел крушение в декабре 2018 года, тогда погибли оба пилота, но бортмеханик выжил. В российском Минобороны рассказывали, что вертолет не обстреливали, а причиной жесткой посадки стала техническая неисправность. Борт также летел в сторону Хамы.

Теги
Сирия крушение вертолета
Материалы по теме
Минобороны заявило об атаке на пост армии Сирии и гибели ее военного
Политика
В Сирии сообщили о гибели троих военных после атаки Израиля на Тартус
Политика
Американские военные пострадали при обстреле базы в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter