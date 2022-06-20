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Общество ,  

Таксист сбил людей на пешеходном переходе на западе Москвы

Video

Таксист сбил пешеходов в районе Солнцево на западе Москвы, сообщила РБК пресс-служба МВД по столице.

ДТП произошло на Боровском шоссе в районе д. 2, стр. 6. По предварительным данным, водитель такси проехал на красный свет.

Пострадали три пешехода, они доставлены в больницы с травмами различной степени. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Департамент транспорта показал видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что белый автомобиль не сбросил скорость перед пешеходным переходом и врезался в людей.

Таксист въехал в ТЦ на проспекте Вернадского в Москве
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Фото:msk_today / VK

В мае этого года ГИБДД Москвы опубликовала статистику о числе погибших в авариях с участием такси. С начала года в городе произошло 603 таких ДТП. Девять человек погибли, 736 получили ранения.

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Чаще всего аварии происходили из-за того, что водители не соблюдали безопасную дистанцию, очередность проезда, нарушали скоростной режим и правила перестроения.

Теги
Такси Москва пешеходы ДТП новости

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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