Таксист сбил людей на пешеходном переходе на западе Москвы
Таксист сбил пешеходов в районе Солнцево на западе Москвы, сообщила РБК пресс-служба МВД по столице.
ДТП произошло на Боровском шоссе в районе д. 2, стр. 6. По предварительным данным, водитель такси проехал на красный свет.
Пострадали три пешехода, они доставлены в больницы с травмами различной степени. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.
Департамент транспорта показал видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что белый автомобиль не сбросил скорость перед пешеходным переходом и врезался в людей.
В мае этого года ГИБДД Москвы опубликовала статистику о числе погибших в авариях с участием такси. С начала года в городе произошло 603 таких ДТП. Девять человек погибли, 736 получили ранения.
Чаще всего аварии происходили из-за того, что водители не соблюдали безопасную дистанцию, очередность проезда, нарушали скоростной режим и правила перестроения.