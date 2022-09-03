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Минобороны показало кадры остановки атаки украинских военных

Минобороны показало кадры остановки атаки ВСУ

Российское Минобороны поделилось кадрами отражения атаки украинских военных силами Воздушно-десантных войск. Видео опубликовало «РИА Новости» в Telegram. Когда и где была сделана запись, не уточняется.

На видео один из десантников (по данным агентства, его позывной — «Тихий») рассказывает, как российские силы отражали атаку.

«Услышали звук техники, подняли птичку (беспилотник. — РБК). Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы. <...> Два часа они продержались», — сообщил он, уточнив, что после украинским бойцам дали время, чтобы забрать раненых.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны сообщило о предотвращении прорыва ВСУ на юге Украины
Политика

27 августа российское Минобороны сообщило о предотвращении прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении силами ВДВ. Удар нанесли мотопехотные подразделения при поддержке боевых машин пехоты (БМП). По данным ведомства, погибли 20 украинских военных, более пяти единиц техники ВСУ было уничтожено.

В ночь со 2 на 3 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял о сорванной попытке высадки украинских военных на трех направлениях в регионе. По его словам, после подтверждения данных о движущихся вниз по течению Днепра лодках с вооруженными людьми в воздух подняли вертолеты Ка-52.

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