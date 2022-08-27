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Минобороны сообщило о предотвращении прорыва ВСУ на юге Украины

Украинские военные попытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении, удар нанесли мотопехотные подразделения при поддержке боевых машин пехоты (БМП), их остановили российские Воздушно-десантные войска (ВДВ), сообщили в Минобороны.

«Ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов ВСУ были остановлены», — сказано в сообщении российского ведомства.

По данным Минобороны, погибли 20 украинских военных, более пяти единиц техники ВСУ было уничтожено.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Фото:Mauricio Campino / AP

Николаев является административным центром Николаевской области, Кривой рог — один из крупнейших городов Днепропетровской области Украины, оба города находятся под контролем властей страны.

В конце июля о попытке контрнаступления украинских военных сообщили власти военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, сформированной на занятых российскими войсками большей части региона. «Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками», — рассказал замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов.
 

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