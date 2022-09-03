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Космонавт Крикалев объяснил заинтересованность США в перекрестных полетах

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Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев в эфире программы «ЧЭЗ» на телеканале РБК назвал перекрестные полеты российских и американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества.

«Этот интерес взаимный», — сказал Крикалев, отвечая на вопрос, в чем заинтересованность США в таких полетах. Он пояснил, что под перекрестным полетами прежде всего имеется в виду доставка экипажей на МКС. "Цель перекрестных полетов — повышение устойчивости программы для парирования возможных нештатных ситуаций, и срединештатных ситуаций, которые рассматриваются, — это проблемы, связанные со стартом, сближением, стыковкой корабля. Если вдруг по какой-то причине возникают проблемы, чтобы американский сегмент не остался без члена экипажа, он прилетает на нашем корабле, и наоборот», — объяснил Крикалев.

По его словам, такая взаимная подстраховка позволяет в любом случае доставить на станцию хотя бы одного члена экипажа. Это целесообразно для обеих сторон, — добавил он.

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