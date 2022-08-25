Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 16:07
Медведев сыграет с соперником из США с русскими корнями на старте US Open Спорт, 19:35
NASA определило дату полета российской космонавтки на Crew Dragon к МКС Технологии и медиа, 19:30
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 19:28
Деннис Портер предложил погасить долги студентов в США с помощью биткоина Крипто, 19:20
Литва ужесточит проверку грузов из России из-за попыток «обойти санкции» Политика, 19:13
В Крыму назвали клубы — потенциальные участники второй лиги Спорт, 19:05
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 19:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:02
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Экономика создателей: как она будет развиваться в кризисный период Экономика инноваций, 19:01
РПЦ признала автокефалию Македонской православной церкви Общество, 19:00
Призер чемпионата Европы ушел от тренера Косторной Спорт, 18:53
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 18:53
В Белоруссии анонсировали учения по «охране важных объектов» Минска Политика, 18:52
Один из двух блоков Запорожской АЭС ввели в работу Политика, 18:49
Технологии и медиа ,  
0 

NASA определило дату полета российской космонавтки на Crew Dragon к МКС

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Россиянка Анна Кикина — сейчас единственная женщина-космонавт в отряде «Роскосмоса» — вылетит на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon 3 октября. Решение о дате миссии приняли NASA и компания SpaceX, сообщил «Роскосмос».

«Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок», — предупредила госкорпорация. Ранее «Роскосмос» называл датой запуска 1 сентября.

Crew Dragon запустят на ракете-носителе Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Вместе с Кикиной, которая назначена вторым специалистом миссии, на корабле полетят астронавты NASA Николь Манн (командир) и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Коити Ваката.

Российские космонавты три раза слетают на МКС на Crew Dragon
Технологии и медиа
Анна Кикина приступает к экзаменационной комплексной тренировке на тренажере российского сегмента МКС

Запуск пройдет в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, соглашение по которой стороны подписали в июле. Она предполагает по три полета российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских. Это нужно, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечить присутствие на МКС хотя бы одного космонавта «Роскосмоса» или астронавта NASA.

«Роскосмос» назвал дату запуска Crew Dragon с космонавткой из России
Технологии и медиа
Анна Кикина

Со стороны США в программе перекрестных полетов будет участвовать астронавт NASA Франсиско Рубио. Он войдет в состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22» в качестве второго бортинженера, его запуск запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур. Вместе с ним полетят российские космонавты — бортинженер Дмитрий Петелин и командир Сергей Прокопьев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи
Pro
«Ненасильственное общение»: читаем любимую книгу гендиректора Microsoft
Саммари
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Фото: J.D. Pooley / Getty Images Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Теги
Crew Dragon NASA Роскосмос полет МКС дата
Материалы по теме
В NASA рассказали о подготовке россиянки к полету на Crew Dragon
Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал дату запуска Crew Dragon с космонавткой из России
Технологии и медиа
Российские космонавты три раза слетают на МКС на Crew Dragon
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter