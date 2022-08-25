NASA определило дату полета российской космонавтки на Crew Dragon к МКС

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Россиянка Анна Кикина — сейчас единственная женщина-космонавт в отряде «Роскосмоса» — вылетит на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon 3 октября. Решение о дате миссии приняли NASA и компания SpaceX, сообщил «Роскосмос».

«Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок», — предупредила госкорпорация. Ранее «Роскосмос» называл датой запуска 1 сентября.

Crew Dragon запустят на ракете-носителе Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Вместе с Кикиной, которая назначена вторым специалистом миссии, на корабле полетят астронавты NASA Николь Манн (командир) и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Коити Ваката.

Запуск пройдет в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, соглашение по которой стороны подписали в июле. Она предполагает по три полета российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских. Это нужно, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечить присутствие на МКС хотя бы одного космонавта «Роскосмоса» или астронавта NASA.

Со стороны США в программе перекрестных полетов будет участвовать астронавт NASA Франсиско Рубио. Он войдет в состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22» в качестве второго бортинженера, его запуск запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур. Вместе с ним полетят российские космонавты — бортинженер Дмитрий Петелин и командир Сергей Прокопьев.

