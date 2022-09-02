Систему Московской электронной школы масштабируют на всю Россию

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичная цифровая система «Московская электронная школа» (МЭШ) станет основной для создания федеральной аналогичной системы. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры России Максут Шадаев и министр просвещения России Сергей Кравцов подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации государственной информационной системы «Моя школа».

По словам Собянина, документ позволит полностью передать на федеральный уровень столичные наработки МЭШ, электронного дневника и электронного журнала и сделать их доступными для любого региона. В правительстве Москвы уточнили, что основной функционал «Моей школы» будет введен в эксплуатацию с 1 января 2023 года, после чего столица и дальше будет принимать активное участие в ее создании и развитии.

Максут Шадаев добавил, что регионы будут принимать самостоятельные решения о присоединении к системе. Принуждения тут не будет, каждый регион может самостоятельно развивать свои технологии при условии соблюдения стандартов и требований. Однако, по словам Шадаева, «не все регионы имеют финансовые, технические, кадровые возможности, чтобы двигаться с одинаковой скоростью, тем темпом, который задает Москва».

Министр просвещения Сергей Кравцов при подписании соглашения с Москвой назвал столичную систему образования одной из лучших в мире, что подтверждается международными исследованиями. Напомним, что в 2019 году МЭШ включили в список 100 главных образовательных проектов мира, а в 2021-м мобильное приложение «Дневник МЭШ» стало финалистом премии GESS (Global Educationl Supplies and Solutions) Education Awards в категории «Лучшее бесплатное приложение».

Электронная школа Москвы предусматривает создание персонального портфолио для каждого учащегося, а с 2022 года — еще и для каждого преподавателя. Платформа МЭШ содержит в себе различные сервисы: от электронных учебников и виртуальных лабораторий до персональных настроек образования для каждого из школьников. Ранее, накануне нового учебного года, мэр сообщил, что Московская электронная школа будет работать на отечественном ПО и станет независимой от импортных компонентов.