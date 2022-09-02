Систему Московской электронной школы масштабируют на всю Россию
Столичная цифровая система «Московская электронная школа» (МЭШ) станет основной для создания федеральной аналогичной системы. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры России Максут Шадаев и министр просвещения России Сергей Кравцов подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации государственной информационной системы «Моя школа».
По словам Собянина, документ позволит полностью передать на федеральный уровень столичные наработки МЭШ, электронного дневника и электронного журнала и сделать их доступными для любого региона. В правительстве Москвы уточнили, что основной функционал «Моей школы» будет введен в эксплуатацию с 1 января 2023 года, после чего столица и дальше будет принимать активное участие в ее создании и развитии.
Максут Шадаев добавил, что регионы будут принимать самостоятельные решения о присоединении к системе. Принуждения тут не будет, каждый регион может самостоятельно развивать свои технологии при условии соблюдения стандартов и требований. Однако, по словам Шадаева, «не все регионы имеют финансовые, технические, кадровые возможности, чтобы двигаться с одинаковой скоростью, тем темпом, который задает Москва».
Министр просвещения Сергей Кравцов при подписании соглашения с Москвой назвал столичную систему образования одной из лучших в мире, что подтверждается международными исследованиями. Напомним, что в 2019 году МЭШ включили в список 100 главных образовательных проектов мира, а в 2021-м мобильное приложение «Дневник МЭШ» стало финалистом премии GESS (Global Educationl Supplies and Solutions) Education Awards в категории «Лучшее бесплатное приложение».
Электронная школа Москвы предусматривает создание персонального портфолио для каждого учащегося, а с 2022 года — еще и для каждого преподавателя. Платформа МЭШ содержит в себе различные сервисы: от электронных учебников и виртуальных лабораторий до персональных настроек образования для каждого из школьников. Ранее, накануне нового учебного года, мэр сообщил, что Московская электронная школа будет работать на отечественном ПО и станет независимой от импортных компонентов.