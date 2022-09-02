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Власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге стабилизировалась, сообщил губернатор города Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации.

«Заболеваемость стабилизировалась на сегодняшний день, но петербуржцы возвращаются с каникул и из отпусков», — сказал губернатор и призвал петербуржцев сделать прививки или ревакцинироваться.

Сейчас в Петербурге осталось 657 142 дозы вакцины «Спутник V» и 720 доз препарата «Спутник М» (вакцина для подростков), сказано в сообщении. Также в ближайшее время по медицинским учреждениям распределят вакцину «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».

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Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уточнил, что в ближайшие 30 дней горожане могут занять почти 100 тыс. мест для прохождения вакцинации, сделать прививку можно и в выходные.

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге, как и по всей России, вновь начала расти в конце июля. В начале этого месяца Роспотребнадзор повсеместно снял антиковидные ограничения. Однако уже в середине августа на фоне роста заболеваемости Беглов рекомендовал горожанам снова носить маски.

Спустя неделю в городе выявили максимальные с марта 4,4 тыс. новых случаев заражения. 26 августа в Санкт-Петербурге выявили пик заболеваемости за несколько месяцев — 4435 заболевших. После этого число новых случаев в сутки стало снижаться.

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Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3159 заболевших, 2981 человек выздоровел, еще 12 скончались. В больницы за тот же срок попали 178 пациентов с коронавирусом.

Полный курс вакцинации от COVID-19 по состоянию на 12 августа жители города прошли более 3,5 млн раз. Однако сводка оперативного штаба учитывает старые данные прошлого года (сертификат о вакцинации действует в течение 12 месяцев) и не отражает количества ревакцинаций. Уровень коллективного иммунитета в городе к той же дате составил 10,6%.

Теги
Санкт-Петербург вакцинация заболеваемость коронавирус Александр Беглов
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