Ликсутов рассказал об экономии при поездках на МЦД и пересадке на метро

Фото: АГН «Москва»

Один из главных плюсов Московских центральных диаметров (МЦД) — бесплатная пересадка на метро и МЦК. Почти за три года работы МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершили свыше 164 млн бесплатных пересадок и сэкономили тем самым 7 млрд руб. Об этом 2 сентября сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Максим Ликсутов.

Заммэра напомнил, что единая бесшовная билетная система столичного транспорта с бесплатными пересадками между его различными видами рассчитана на то, чтобы пассажиры могли строить удобные и быстрые маршруты и при том значительно экономить на проезде. По подсчетам дептранса, запущенные в 2019 году МЦД-1 и МЦД-2 уже экономят пользователям до 50% при поездках по Москве и до 75% по Подмосковью.

Московские центральные диаметры с их интервальным движением комфортных поездов вместо традиционных «пригородных электричек» интегрированы с линиями столичного метрополитена, Московским центральным кольцом и будущими ветками диаметров через систему пересадок и единую систему оплаты. Всего на МЦД в данный момент 22 пересадочные станции. Ликсутов сообщил, что до конца 2022 года планируется открыть еще одну. Это будет «Марьина Роща» МЦД-2, с которой можно будет перейти на Люблинско-Дмитровскую линию, а в будущем на платформы БКЛ и четвертого диаметра.

С запуском всех пяти диаметров количество пересадочных станций увеличится до 67, сообщил заместитель мэра. Напомним, что Белорусско-Савеловский МЦД-1 и Курско-Рижский МЦД-2 были запущены в 2019 году, в конце 2023 года — в начале 2024 года планируется к запуску МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский». А также сейчас разрабатывается проект МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий».

Также продолжается оснащение столичного транспорта едиными и современными системами оплаты проезда, в том числе бесконтактной системой оплаты по биометрическим данным Face Pay. Ранее Ликсутов анонсировал ее появление в сентябре на всех станциях МЦК, а до конца года — еще и на регулярных речных маршрутах Москвы, для которых разрабатывают новый дизайн турникетов. Face Pay работает в Москве с октября 2021 года, и, по данным дептранса, с его помощью совершено уже свыше 26 млн поездок.