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«Коммерсантъ» узнал об идее запретить поставки сырья для сладкого из ЕС

Минсельхоз России изучает возможность введения эмбарго на поставки из Евросоюза растительных жиров и смесей, применяемых в том числе кондитерами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания в ведомстве на данную тему.

Газета уточняет, что запрет может коснуться маргарина, спредов, жиров специального назначения, заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао. Поэтому кондитеров попросили на основе информации о выпускаемой продукции, которая содержит такие ингредиенты, дать техзадания на их производство российским предприятиям.

В ведомстве подчеркнули, что решение по вопросу еще не принято, но уже идет работа по созданию дополнительных путей поставки российского сырья для снижения зависимости от зарубежного. По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), которые приводит «Ъ», в прошлом году в Россию ввезли свыше 31 тыс. тонн масложировой продукции. При этом шведская компания ААК, которая поставляла в страну почти 20 тыс. тонн (более 60% всего экспорта) в апреле объявила об уходе из России.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

За первые четыре месяца 2022-го российские фабрики сократили выпуск кондитерских изделий на 50 тыс. т или на 3,4% год к году, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства. Производство продуктов в других сферах росло. Одной из причин снижения в кондитерской отрасли, как утверждал источник газеты, стало уменьшение поставок на внешние рынки.

Теги
запрет на ввоз кондитерские изделия ЕС Минсельхоз
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