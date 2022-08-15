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Минсельхоз задумался о стимулировании производства говядины

Минсельхоз рассматривает идею субсидирования откорма бычков молочных пород для стимулирования производства говядины на фоне его снижения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников ведомственного совещания, где поднималась эта тема.

По данным газеты, выпуск говядины в первой половине текущего года снизился на 2,3% (до 626,8 тыс. т), при том что по другим видам мяса отмечался рост (свинина — на 5,7%, 2,1 млн т; птица — на 5,8%, 2,5 млн т).

Сокращение производства источники «Ъ» связывают с отказом крупнейшего отечественного агропромышленного холдинга «Мираторг» от закупки крупного рогатого скота (КРС) у фермеров ввиду того, что на рынок допустили 200 тыс. т импортной замороженной говядины по нулевой ставке пошлины (вместо 15%). Как рассказали газете в холдинге, он действительно снизил закупку и убой КРС на 30%, потому что выгоднее стало покупать импортную говядину.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Как отмечал в своем исследовании (2021 года) российского рынка говядины экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект», в последние годы в стране наблюдался тренд на снижение поголовья КРС, но сектор промышленного производства и переработки говядины показывал рост, хотя и невысокий. Рос и экспорт говядины.

Теги
Минсельхоз говядина животноводство
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