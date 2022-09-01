Суд прекратил дело депутата о дискредитации после поста с молитвой папы

Константин Янкаускас (Фото: Wikimedia Commons)

Зюзинский суд Москвы прекратил административное дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса из-за публикации текста молитвы папы римского, сообщил депутат в Telegram-канале. Об этом также свидетельствует карточка дела на сайте судов Москвы.

«Судья Зюзинского суда Слюзова прекратила дело против меня за молитву папы римского в связи с отсутствием состава правонарушения», — заявил Янкаускас.

Дело против Янкаускаса по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) было зарегистрировано судом 8 августа. По этой статье грозит штраф для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб.

23 августа Янкаускас сообщил, что полиция составила на него протокол из-за поста в Facebook (головная компания Meta Platforms признана в России экстремистской и запрещена) от 14 марта. Там муниципальный депутат цитирует текст воскресной молитвы папы римского Франциска, произнесенной им с балкона Апостольского дворца в Ватикане днем ранее.

«Настолько простые и понятные для любого верующего, да и просто для любого человека слова, что я просто процитировал их целиком. И добавить к ним больше нечего», — отметил тогда Янкаускас. Судья на тот момент решила, что «представленных материалов достаточно для рассмотрения дела по существу».

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Ст. 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта, после того как президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских Вооруженных сил. За фейки о Вооруженных силах предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 207.3 УК).