Суд прекратил дело депутата о дискредитации после поста с молитвой папы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 16:01
Гросси допустил, что МАГАТЭ оставит экспертов на Запорожской АЭС Политика, 17:37
Делегация Тульской области вручила подарки школьникам Мариуполя Пресс-релиз, 17:37
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 17:29
«Динамо» объявило о срыве трансфера Захаряна в «Челси» Спорт, 17:17
Путин поддержал идею создать аналог «Артека» в Калининграде Общество, 17:14
Путин пожелал Токаеву успехов после объявления о реформах и выборах Политика, 17:10
Новак пообещал прекратить поставки нефти тем, кто введет потолок цен Политика, 17:07
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 17:06
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Суд прекратил дело депутата о дискредитации после поста с молитвой папы Политика, 17:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:00
Путин назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине Политика, 16:58
Алонсо извинился за слово «идиот» в адрес Хэмилтона после аварии в Спа Спорт, 16:57
Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС Политика, 16:53
Пугачева рассказала о желании «набить морду» одному человеку Общество, 16:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд прекратил дело депутата о дискредитации после поста с молитвой папы

Константин Янкаускас
Константин Янкаускас (Фото: Wikimedia Commons)

Зюзинский суд Москвы прекратил административное дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса из-за публикации текста молитвы папы римского, сообщил депутат в Telegram-канале. Об этом также свидетельствует карточка дела на сайте судов Москвы.

«Судья Зюзинского суда Слюзова прекратила дело против меня за молитву папы римского в связи с отсутствием состава правонарушения», — заявил Янкаускас.

Дело против Янкаускаса по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) было зарегистрировано судом 8 августа. По этой статье грозит штраф для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб.

На Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии
Политика
Кристина Асмус

23 августа Янкаускас сообщил, что полиция составила на него протокол из-за поста в Facebook (головная компания Meta Platforms признана в России экстремистской и запрещена) от 14 марта. Там муниципальный депутат цитирует текст воскресной молитвы папы римского Франциска, произнесенной им с балкона Апостольского дворца в Ватикане днем ранее.

«Настолько простые и понятные для любого верующего, да и просто для любого человека слова, что я просто процитировал их целиком. И добавить к ним больше нечего», — отметил тогда Янкаускас. Судья на тот момент решила, что «представленных материалов достаточно для рассмотрения дела по существу».

В России впервые возбудили дело из-за повторной дискредитации армии
Политика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис
Статьи
Pro
Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images На каких условиях специалисты готовы перебраться из Москвы в регионы
Статьи
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи

Ст. 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта, после того как президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских Вооруженных сил. За фейки о Вооруженных силах предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 207.3 УК).

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Константин Янкаускас дискредитация армии Военная операция на Украине
Материалы по теме
Ройзман отказался признать вину в дискредитации армии
Политика
Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии
Общество
Протодиакона Кураева оштрафовали за дискредитацию армии России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter