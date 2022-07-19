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Один человек погиб в аварии с четырьмя машинами на МКАД

Фото: Mosgibdd77 / Telegram
Фото: Mosgibdd77 / Telegram

Четыре машины столкнулись на 22-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, сообщила ГИБДД в Telegram.

Авария произошла в 5:20 утра. Водитель «Газели» остановился на второй полосе от края проезжей части из-за неисправности. К нему подъехал водитель Mazda, чтобы оказать помощь. Однако автомобилист за рулем такси Kia не заметил машины и врезался в «Газель». Его автомобиль загорелся, но водитель и пассажир успели выйти из салона.

Следом за Kia ехал еще один грузовой автомобиль. Водитель пытался избежать наезда и выехал на соседнюю полосу, где в него врезался Ford.

Video

Водитель «Газели» умер. Водитель и пассажир такси получили травмы разлной степени тяжести и попали в больницу. Водители легковых автомобилей не пострадали.

Авария с двумя машинами на Большом Каменном мосту в Москве. Видео
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На прошлой неделе в Москве произошло 142 ДТП, в том числе 70 случаев столкновения автомобилей, сообщала ГИБДД. В авариях погибли четыре человека, еще 154 пострадали, среди них 13 детей младше 16 лет.

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