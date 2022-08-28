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Cемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

В Аларском районе Иркутской области опрокинулся междугородний автобус с 40 пассажирами, семь из них пострадали, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram.

Инцидент произошел около 4:00 28 августа по местному времени (23:00 27 августа мск) на автодороге Р-255 «Сибирь» около поселка Кутулик. По предварительным данным, водитель автобуса Golden Dragon, который ехал из Усть-Кута в Иркутск, не увидел предупредительный знак о проведении дорожных работ и съехал с проезжей части в кювет. В результате автобус опрокинулся.

Среди погибших в ДТП в Ульяновской области оказались 14 граждан Киргизии
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Фото:МВД РФ

Шестерых пострадавших, в том числе 17-летнего подростка осмотрели и отпустили, еще одного мужчину в возрасте 58 лет доставили в больницу. Остальных пассажиров пересадили на попутный автобус и повезли в Иркутск.

Ведомство начало проверку по факту произошедшего, то же самое сделала региональная прокуратура.

Ранее, 21 августа, крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и двух грузовиков произошло на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области. Водитель одной из фур не успел затормозить и врезался в микроавтобус, отмечали в полиции. В результате аварии погибли 16 человек, в том числе 14 граждан Киргизии и двое россиян. Еще три человека попали в больницы. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК) по факту произошедшего, виновному может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Теги
Иркутская область пассажирский автобус ДТП
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