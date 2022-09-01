В Москве появятся 44 тоннеля, эстакады и путепровода через пути МЦД

Московские центральные диаметры являются одним из ключевых проектов в рамках создания транспортного каркаса столицы. Они создаются на базе существующего московского железнодорожного узла, но одновременно столичные власти решают проблему «разорванности» районов города — связывают разбитые железными дорогами территории новыми дорожными объектами. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская считает, что развитие проекта МЦД и значительный рост интенсивности движения поездов требуют создания дополнительных беспрепятственных маршрутов для горожан, повышения связанности территорий, вариативности и скорости передвижения по городу.

Если считать только путепроводы, то ранее Андрей Бочкарев сообщал о двенадцати проектах, уже запущенных в работу на ближайшие пять лет. Шесть уже в стадии сооружения: через Смоленское направление в районе ул. Барклая, через Савеловское для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной, над Октябрьской железной дорогой в месте ее пересечения с Ленинградским шоссе, а также путепроводы «Текстильщики-1», Дмитровский и Старо-Рублевский. Еще два путепровода (над МЦД-2, в районе ул. Добролюбова и над МЦД-1, в районе ул. Академика Королева) находятся в стадии проектирования, а четыре объекта — на стадии подготовки градостроительной документации.

Напомним также, что за предыдущие десять лет, с 2011 по 2021 год, в Москве уже было возведено 12 путепроводов через железнодорожные пути. 16 августа было открыто движение по очередному из них через пути будущей ветки МЦД-4 в Очаково-Матвеевском. Этот путепровод соединил улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.