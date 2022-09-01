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В Москве появятся 44 тоннеля, эстакады и путепровода через пути МЦД

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На протяжении Московских центральных диаметров (МЦД) на их пересечении с автомобильными дорогами планируется построить 44 тоннеля, путепровода и эстакады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что в процессе разработки проектов городских территорий и по мере возникновения необходимости это число может измениться.

Заместитель мэра сообщил, что наибольшее число дорожных связок потребуется для второго диаметра (12 тоннелей и путепроводовов). Наименьшее пока запланировано для четвертого диаметра (четыре сооружения). Общее распределение строительства по диаметрам выглядит следующим образом:

ДИАМЕТР ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ ЗАПУСК
МЦД-1 (Белорусско-Савеловский) 9 запущен
МЦД-2 (Курско-Рижский) 12 запущен
МЦД-3 (Ленинградско-Казанский) 11 2023
МЦД-4 (Киевско-Горьковский) 4 2023–2024
МЦД-5 (Ярославско-Павелецкий) 8 к 2025

Московские центральные диаметры являются одним из ключевых проектов в рамках создания транспортного каркаса столицы. Они создаются на базе существующего московского железнодорожного узла, но одновременно столичные власти решают проблему «разорванности» районов города — связывают разбитые железными дорогами территории новыми дорожными объектами. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская считает, что развитие проекта МЦД и значительный рост интенсивности движения поездов требуют создания дополнительных беспрепятственных маршрутов для горожан, повышения связанности территорий, вариативности и скорости передвижения по городу.

Диаметры и кольца: на Moscow Urban Forum показали будущее столицы
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Если считать только путепроводы, то ранее Андрей Бочкарев сообщал о двенадцати проектах, уже запущенных в работу на ближайшие пять лет. Шесть уже в стадии сооружения: через Смоленское направление в районе ул. Барклая, через Савеловское для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной, над Октябрьской железной дорогой в месте ее пересечения с Ленинградским шоссе, а также путепроводы «Текстильщики-1», Дмитровский и Старо-Рублевский. Еще два путепровода (над МЦД-2, в районе ул. Добролюбова и над МЦД-1, в районе ул. Академика Королева) находятся в стадии проектирования, а четыре объекта — на стадии подготовки градостроительной документации.

Напомним также, что за предыдущие десять лет, с 2011 по 2021 год, в Москве уже было возведено 12 путепроводов через железнодорожные пути. 16 августа было открыто движение по очередному из них через пути будущей ветки МЦД-4 в Очаково-Матвеевском. Этот путепровод соединил улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.

Теги
дорожное строительство путепровод Андрей Бочкарев Москва
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