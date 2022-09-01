При обстреле ВСУ села Рубцы в ДНР погибли 13 сотрудников МЧС

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В Краснолиманском районе Донецкой народной республики при обстреле украинских военных погибли 13 сотрудников МЧС ДНР, еще девять получили ранения различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ведомства во «Вконтакте».



«Около 4 часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Все пострадавших госпитализировали, добавили в МЧС.

Село Рубцы расположено на севере от Славянска и северо-западе от Северодонецка. Населенный пункт был взят под контроль российских военных в начале марта.

23 августа власти ДНР сообщили, что ВСУ с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS нанесли удар по зданию администрации главы республики Дениса Пушилина в Донецке. По данным Донецкого агентства новостей, снаряды попали в фасад, также пострадали правое крыло и верхний этаж, после чего начался пожар. Пушилин сообщил, что в результате обстрела погибли двое мирных жителей. По данным Совместного центра по контролю и координации, обстрел города велся со стороны села Орловка в Донецкой области, которое находится под контролем Киева.