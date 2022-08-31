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России не оказалось в списке стран, которым Таиланд продлил срок безвиза

Власти Таиланда не стали срок безвизового пребывания в стране российских туристов с 30 до 45 дней, следует из сообщения на сайте национального Управления по туризму при Министерстве туризма и спорта.

Решение о продлении пребывания приняли, чтобы стимулировать приток иностранных туристов во время туристического сезона, который длится в стране с октября по март. Ведомство предлагало центру управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) увеличить срок безвизового пребывания в стране для туристов из стран, чьим гражданам можно въезжать в Таиланд на 30 дней без разрешительных документов. Россия входит в перечень таких государств. Однако в списке стран, которым предоставили привилегию, ее не оказалось.

Власти Таиланда разрешат туристам продлевать пребывание
Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Гражданам других государств срок пребывания увеличили до 45 дней.

Также власти ввели послабления для туристов, которые могут получать тайскую визу по прибытии. Это граждане Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики и некоторых других государств. Теперь они смогут находиться в стране без визы не 15, а 30 дней.

Послабления будут действовать с 1 октября по 31 марта.

О том, что тайские власти разрешат туристам продлить срок пребывания, середине августа писала газета Bangkok Post со ссылкой на представителя CCSA Тависилпа Висануйотина. За счет этих мер они собрались нарастить число туристов в стране, оживить экономику и уменьшить воздействие пандемии.

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Сейчас въехать в Таиланд можно, предъявив сертификат о вакцинации от COVID-19 одним из признанных в стране препаратов (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm, привитым «Спутником V» можно въезжать на Пхукет и в другие туристические районы). Также турист может предоставить отрицательный ПЦР-тест (Real-time PCR) или сдать тест на антиген. Анализ необходимо сделать максимум за 72 часа до прибытия. Документ разрешается предъявлять как в печатном, так и в электронном формате. Также тайские власти могут проводить выборочные проверки в аэропортах и в наземных пунктах пропуска.

В этом году Таиланд рассчитывает привлечь 10 млн иностранных туристов.

Теги
Таиланд безвизовый режим российские туристы
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