Таиланд разрешит привитым «Спутником V» въезжать в туристические районы

Пхукет откроется для российских туристов, привитых «Спутником V». После семи дней на острове они смогут отправиться в другие открытые туристические районы — в провинции Сураттхани, Краби и Пхангнга

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Вакцинированные «Спутником V» смогут въезжать в отдельные туристические районы Таиланда — так называемые песочницы, говорится в сообщении посольства России в Таиланде.

«Детали и сроки вступления в силу упомянутого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами», — добавили в дипмиссии.

До этого в Таиланд могли въезжать только туристы, привитые вакцинами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

С 1 июля власти Таиланда открыли Пхукет для привитых от коронавируса в рамках правительственной программы «Песочница Пхукета». Изначально туристы должны были после приезда провести на острове две недели, после чего могли уже свободно путешествовать по другим маршрутам, сообщало AP.