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Пандемия коронавируса ,  
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Таиланд разрешит привитым «Спутником V» въезжать в туристические районы

Пхукет откроется для российских туристов, привитых «Спутником V». После семи дней на острове они смогут отправиться в другие открытые туристические районы — в провинции Сураттхани, Краби и Пхангнга
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Вакцинированные «Спутником V» смогут въезжать в отдельные туристические районы Таиланда — так называемые песочницы, говорится в сообщении посольства России в Таиланде.

«Детали и сроки вступления в силу упомянутого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами», — добавили в дипмиссии.

До этого в Таиланд могли въезжать только туристы, привитые вакцинами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

С 1 июля власти Таиланда открыли Пхукет для привитых от коронавируса в рамках правительственной программы «Песочница Пхукета». Изначально туристы должны были после приезда провести на острове две недели, после чего могли уже свободно путешествовать по другим маршрутам, сообщало AP.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Но с 16 августа правила изменили: срок карантина уменьшили до семи дней. После его завершения привитые туристы могут отправиться с Пхукета на неделю в другой регион. Для этого они должны зарегистрировать свой маршрут и получить сертификат въезда, а также иметь два отрицательный теста на COVID-19, сделанных по приезде и на седьмой день пребывания на Пхукете.

С Пхукета вакцинированные туристы смогут отправиться в ряд районов в провинциях Краби, Пхангнга или Сураттхани, сообщило Туристическое управление Таиланда.

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По данным департамента по контролю заболеваний Таиланда, за минувшие сутки в стране выявили 20,5 тыс. заразившихся COVID-19, с начала пандемии — 968,9 тыс. Умерли от коронавируса 8,2 тыс. человек.

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Источник: JHU
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Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Таиланд Спутник V вакцинация от COVID-19 российские туристы
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