В России при ремонте по ОСАГО будут учитывать цену аналогов запчастей
При расчете стоимости ремонта автомобиля по ОСАГО с 11 сентября будут учитывать стоимость аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, сообщает Банк России.
В ЦБ объяснили, что сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник, по которому ведется расчет. В связи с этим могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО.
«Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — указали в Центробанке, подчеркнув, что норма будет распространяться на все марки машин независимо от страны производства.
При расчетах будет учитываться минимальная стоимость запчасти, если в перечне указано только две цены, и наиболее близкая к минимальной, если диапазон больше. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что эта мера позволит сдержать рост стоимости ОСАГО.
ЦБ предложил учитывать цену аналоговых запчастей при расчете стоимости ремонта по ОСАГО еще в апреле в связи с ситуацией на рынке автозапчастей. Тогда предлагалось использовать такой подход в отношении автомобилей, произведенных в недружественных странах.
В конце июня Центробанк сообщил о планах расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз из-за резкого подорожания автозапчастей. Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться индивидуально в диапазоне от 1646 до 7535 руб. Для общественного транспорта коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.
19 июня вступили в силу новые справочники, по которым рассчитывается выплата ОСАГО, которые «учитывают ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей из недружественных стран». В РСА предположили, что новые справочники приведут к дальнейшему росту средней выплаты по ОСАГО, которая в мае 2022 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14%, до 74,8 тыс. руб.