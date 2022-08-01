ЦБ опроверг рост стоимости ОСАГО с 1 августа

Тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не увеличатся с 1 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка России.

«Информация ряда СМИ о вступлении в силу новых тарифов ОСАГО с 1 августа не соответствует действительности», — сообщил в Банке России.

В июле «Коммерсант» сообщал, что Центробанк собирается на 26% расширить границы тарифного коридора ОСАГО. В Банке России уточнили, что проект указания о расширении тарифного коридора в ближайшее время будет направлен на регистрацию в Минюст. Затем его опубликуют на сайте регулятора, после чего он вступит в силу через десять дней.

В апреле ЦБ предложил временно рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО для автомобилей от производителей из недружественных стран с учетом цен аналогов оригинальных запчастей «из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью».

Цены на комплектующие выросли после того, как многие иностранные автомобильные бренды прекратили поставки в Россию. Деятельность в стране приостановили Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen и другие.