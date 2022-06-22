ЦБ сообщил о планах изменить тарифы ОСАГО из-за роста цен на запчасти

Коридор для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% в обе стороны, для общественного транспорта — на 17,8%. Новые тарифы позволят за счет «аварийных» водителей удерживать цены для тех, кто не попадает в ДТП

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк России планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз, сообщается в Telegram-канале регулятора.

Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться индивидуально в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.

Причина — резкое подорожание автозапчастей. «Самые бьющиеся» детали, согласно данным из справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА), подорожали в среднем на 28,7%. «Корректировка базовых тарифов необходима. Это подтверждается расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей», — говорится в сообщении. Новые тарифы «позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных».

В банке отметили, что прежде тарифный коридор ОСАГО неоднократно расширялся. Например, в сентябре 2020 года его расширили на 10% в обе стороны, в результате чего средняя премия по ОСАГО в 2021-м выросла на 1,85%.

19 июня в России вступили в силу новые справочники оценки средней стоимости запчастей (по ним рассчитываются выплаты по ОСАГО). Они «учитывают ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей из недружественных стран». В РСА предположили, что новые справочники приведут к дальнейшему росту средней выплаты по ОСАГО, которая в мае 2022 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14% — до 74,8 тыс. руб.

В апреле ЦБ предложил временно рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО для автомобилей от производителей из недружественных стран с учетом цен аналогов оригинальных запчастей «из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью».

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