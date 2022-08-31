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Путин потребовал найти виноватых в срыве срока ремонтов в 84 школах

В 84 российских школах к 1 сентября не успели закончить ремонт, поскольку на завершающем этапе работ выявили недостатки, доложил президенту Владимиру Путину глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Глава государства потребовал найти виновных в этом и не заключать больше контракты с этими подрядчиками.

«Вы сказали о том, что около 84 школ не завершили ремонты в связи с тем, что были выявлены недостатки на завершающем этапе этих работ. Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать», — заявил Путин на совещании с членами правительства (цитата по ТАСС).

Кравцов сообщил, что школьников в России прибавилось на полмиллиона
Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Ранее Кравцов рассказал, что первого сентября в школы пойдут 17,5 млн детей, в том числе два миллиона первоклассников. По его словам, это на полмиллиона больше по сравнению с прошлым годом. Министр также уточнил, что на дистанционное обучение переведут только школы, где очный формат невозможен из-за критических ситуаций.

В новом учебном году школьники на уроках истории будут изучать российскую военную операцию на Украине — в конце июня Минпросвещения подготовило соответствующие поправки в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Кроме того, теперь в каждой российской школе учебную неделю будут начинать с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. По мнению Кравцова, это будет способствовать «формированию чувства патриотизма» у подрастающего поколения.

Теги
Владимир Путин Сергей Кравцов школы ремонт
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