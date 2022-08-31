Владелец Zara опроверг данные о массовых сокращениях

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Испанская Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho, заявила РБК, что в компаниях в России не происходит массовых сокращений.

«Inditex, следя за ситуацией на рынке Российской Федерации, продолжает расставлять приоритеты в своей рабочей силе и разрабатывать план поддержки. Мы можем подтвердить, что ни Zara, ни остальные бренды Inditex в России не сокращают массово свою рабочую силу», — сказали в компании.

Там отметили, что «ограниченное число сотрудников» ушло по собственному желанию после приостановки торговли в марте.

Ранее Telegram-канал Mash, ссылаясь на сотрудников Zara, писал, что в компании происходят массовые сокращения. По данным канала, работникам предлагают уйти по взаимному соглашению, выплатив им пять окладов, а менеджерам — работу в других странах.

Inditex в начале марта закрыла все магазины своих брендов в России. В компании заявили, что в текущих обстоятельствах не могут гарантировать бесперебойность операций в стране. Гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что сотрудникам продолжат платить зарплату, и неоднократно заявлял, что компания хотела бы вернуться на российский рынок.